Sivasspor’un kalecisi Samassa gönüllerini fethetti!
Sivasspor'un başarılı kalecisi Mamadou Samassa, taraftarın davetini geri çevirmeyerek bir gününü Yıldızeli ilçesi Yeniyapan köyünde geçirdi. Samassa, samimi davranışlarıyla Sivaslıların gönüllerini fethetti.
Sivasspor'un başarılı kalecisi Mamadou Samassa, taraftarın davetini geri çevirmeyerek bir gününü Yıldızeli ilçesi Yeniyapan köyünde geçirdi. Samassa, samimi davranışlarıyla Sivaslıların gönüllerini fethetti.
Geçtiğimiz sezon Sivasspor'a transfer olan 30 yaşındaki Malili futbolcu Mamadou Samassa, gösterdiği başarı performansla taraftarların sevdiği bir oyuncu olmuştu.
Samassa, Çılgınlar 58 taraftar grubu üyesi Melih Yıldırım'ın davetini geri çevirmeyerek bir gününü Yıldızeli ilçesi Yeniyapan köyünde geçirdi.