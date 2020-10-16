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  3. 16 Ekim 2020 14:55

Sivasspor’un kalecisi Samassa gönüllerini fethetti!

Sivasspor'un başarılı kalecisi Mamadou Samassa, taraftarın davetini geri çevirmeyerek bir gününü Yıldızeli ilçesi Yeniyapan köyünde geçirdi. Samassa, samimi davranışlarıyla Sivaslıların gönüllerini fethetti.

Sivasspor’un kalecisi Samassa gönüllerini fethetti!

Sivasspor'un başarılı kalecisi Mamadou Samassa, taraftarın davetini geri çevirmeyerek bir gününü Yıldızeli ilçesi Yeniyapan köyünde geçirdi. Samassa, samimi davranışlarıyla Sivaslıların gönüllerini fethetti.

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Sivasspor’un kalecisi Samassa gönüllerini fethetti!

Geçtiğimiz sezon Sivasspor'a transfer olan 30 yaşındaki Malili futbolcu Mamadou Samassa, gösterdiği başarı performansla taraftarların sevdiği bir oyuncu olmuştu.

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Sivasspor’un kalecisi Samassa gönüllerini fethetti!

Samassa, Çılgınlar 58 taraftar grubu üyesi Melih Yıldırım'ın davetini geri çevirmeyerek bir gününü Yıldızeli ilçesi Yeniyapan köyünde geçirdi.

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Sivasspor’un kalecisi Samassa gönüllerini fethetti!

Tecrübeli futbolcu, köy ziyareti esnasında şeker pancarı hasadı yapan çiftçilerle vakit geçirip, traktör kullandı.

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