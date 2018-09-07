Sneijder milli takıma veda etti
Bir dönem Galatasaray'da da görev yapan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, milli takıma veda etti.
Sneijder, 2020 UEFA Avrupa Kupası Elemeleri için hazırlıklarını sürdüren Hollanda'nın, Johan Cruijff Arena Stadı'nda Peru ile oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de oyuna başladı.
Milli forma ile son maçına çıkan 34 yaşındaki oyuncu, takımın kaptanlığını da yaptığı karşılaşmada 61 dakika sahada kaldıktan sonra alkışlarla oyundan alındı.
53 bin 748 kişinin izlediği karşılaşmanın ilk yarısı Peru'lu oyuncu Pedro Aquino'nun 12. dakikada attığı golle 1-0 tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında Hollanda, Memphis Depay'ın 60. ve 82. dakikada attığı gollerle durumu 2-1 yaptı.