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  3. 07 Eylül 2018 15:10

Sneijder milli takıma veda etti

Bir dönem Galatasaray'da da görev yapan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, milli takıma veda etti.

Sneijder milli takıma veda etti

Sneijder, 2020 UEFA Avrupa Kupası Elemeleri için hazırlıklarını sürdüren Hollanda'nın, Johan Cruijff Arena Stadı'nda Peru ile oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de oyuna başladı.

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Sneijder milli takıma veda etti

Milli forma ile son maçına çıkan 34 yaşındaki oyuncu, takımın kaptanlığını da yaptığı karşılaşmada 61 dakika sahada kaldıktan sonra alkışlarla oyundan alındı.

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Sneijder milli takıma veda etti

53 bin 748 kişinin izlediği karşılaşmanın ilk yarısı Peru'lu oyuncu Pedro Aquino'nun 12. dakikada attığı golle 1-0 tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında Hollanda, Memphis Depay'ın 60. ve 82. dakikada attığı gollerle durumu 2-1 yaptı.

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Sneijder milli takıma veda etti

Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel'in de oynadığı karşılaşmada kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hollanda sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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