Şok suçlama: Neymar bana tecavüz etti
Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, Instagram'da tantıştığı bir kadına tecavüz etmekle suçlanıyor. Paris'te tecavüze uğradığını öne süren kadın suç duyurusunda bulundu.
Fransa liginde Paris Saint-Germain ile şampiyonluk kazanan yıldız futbolcu Neymar, Paris'te bir kadına tecavüz etmekle suçlanıyor.
Brezilya basınında yer alan habere göre; Brezilya'da ismini açıklamak istemeyen bir kadın, Neymar'ın kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Brezilyalı kadın, Neymar ile Instagram'da tanıştığını, yıldız futbolcunun daveti üzerine 15 Mayıs tarihinde Paris'e seyahat ettiğini ve olayın orada yaşandığı iddia etti.