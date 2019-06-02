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  3. 02 Haziran 2019 11:26

Şok suçlama: Neymar bana tecavüz etti

Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, Instagram'da tantıştığı bir kadına tecavüz etmekle suçlanıyor. Paris'te tecavüze uğradığını öne süren kadın suç duyurusunda bulundu.

Şok suçlama: Neymar bana tecavüz etti

Fransa liginde Paris Saint-Germain ile şampiyonluk kazanan yıldız futbolcu Neymar, Paris'te bir kadına tecavüz etmekle suçlanıyor.

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Şok suçlama: Neymar bana tecavüz etti

Brezilya basınında yer alan habere göre; Brezilya'da ismini açıklamak istemeyen bir kadın, Neymar'ın kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

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Şok suçlama: Neymar bana tecavüz etti

Brezilyalı kadın, Neymar ile Instagram'da tanıştığını, yıldız futbolcunun daveti üzerine 15 Mayıs tarihinde Paris'e seyahat ettiğini ve olayın orada yaşandığı iddia etti.

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Şok suçlama: Neymar bana tecavüz etti

Neymar ile bir otelde buluştuğunu ileri süren kadın, Brezilyalı futbolcunun sarhoş olduğu ve zorla kendisiyle cinsel ilişkiye girdiği yönünde ifade verdi.

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