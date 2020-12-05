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  3. 05 Aralık 2020 10:16

Şoke eden açıklama: Messi ihanete uğradı

Bilindiği üzere 2019-20 sezonu sonunda takımdan ayrılmak isteyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldızın Barcelona'daki geleceği halen belirsizliğini koruyor.

Şoke eden açıklama: Messi ihanete uğradı

Bilindiği üzere 2019-20 sezonu sonunda takımdan ayrılmak isteyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldızın Barcelona'daki geleceği halen belirsizliğini koruyor.

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Şoke eden açıklama: Messi ihanete uğradı

2003-2010 yılları arasında da Barcelona'da başkanlık yapan Laporta, Radio Marca ve COPE'a yaptığı açıklamalarda, "Mess, Barcelona'yı istiyor.

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Şoke eden açıklama: Messi ihanete uğradı

Benim amacım ona eski mutluluğunu geri vermek. Bu sadece parasal bir konu değil, rekabetçi bir takım yaratmak gerekiyor. Lionel Messi ihanete uğradı ve bu da kulüp için büyük bir kayıp.

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Şoke eden açıklama: Messi ihanete uğradı

O gerçek bir kazanan ve başka takımların Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına tahammül edemiyor." dedi.

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