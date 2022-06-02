Son şampiyon Trabzonspor transferde bombayı patlatıyor
Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan bordo-mavililerde transfer çalışmaları başladı. Stopere takviye yapmak isteyen Trabzonspor'un bonservisi Lyon'da bulunan Jerome Boateng için girişimlere başladığı ifade edildi. .
Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak için kollarını sıvayan şampiyon Trabzonspor'un yönetimi, yılın transfer bombasını patlatmak üzere... Geçtiğimiz sezon Marek Hamsik gibi bir dünya devini getiren Fırtına, yine bir dünya starının peşinde.
Fotomaç'ın haberine göre; bu yıl sakatlıklar nedeniyle savunma hattında büyük sıkıntılar yaşayan Karadeniz devi, Olimpik Lyon'da forma giyen Jerome Boateng'i bitirmek üzere. 33 yaşındaki dünyaca ünlü stoper için Fransız ekibi ile yapılan resmi görüşmelerde çok ciddi mesafe kat edildiği dile getiriliyor.
Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan süper savunmacıyı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, Lyon'a oyuncunun yarı maaşının karşılanmasını önerdi.
Fransız ekibi de tecrübeli oyuncunun maliyetinden kurtulmak için bu öneriyi değerlendirmeye alırken, bordo-mavililer tarafından yetkilendirilen menajer de Boateng ile bir araya geldi. Kulübün projesinden ve gelecek sezonki planlamasından bahsetti.