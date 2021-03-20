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Sörloth geri mi dönüyor ?

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla adeta fırtınalar estiren yıldız golcü Alexander Sörloth ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Sörloth'un yaptığı açıklamaların ardından Trabzonspor taraftarı heyecanlandı. İşte o açıklama ve olayın detayları…

Geçten yıl Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla müthiş bir performans sergileyen Alexander Sörloth ile ilgili bir haber gündeme bomba gibi düştü.

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Bilindiği üzere Alexander Sörloth Trabzonspor'da gol krallığı yaşamış ve bütün büyük takımları peşine takmıştı.

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Tecrübeli golcü Sörloth, sergilediği mükemmel performansın ardından 20 milyon euroluk bonservis bedeliyle RB Leipzig'e transfer olmuştu.

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Alexander Sörloth Bundesliga ekibiyle çıktığı 29 maçta sadece dört gol attı ve üç asist yaptı.

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