Sörloth için Leipzig kararını verdi
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da fırtına gibi esen Alexander Sörloth, yaz ayında büyük bir kriz yaratarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olmuştu.
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da fırtına gibi esen Alexander Sörloth, yaz ayında büyük bir kriz yaratarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olmuştu.
Burada bekleneni veremeyen ve Leipzig formasıyla sadece 3 maçta 90 dakika oynayan Norveçli futbolcu için Galatasaray, devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda harekete geçen sarı kırmızılılar, ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
TRABZON SÖZLEŞMEYE MADDE KOYDURMUŞTU A
lexander Sörloth için Leipzig ile yapılan sözleşmeye ek madde koyduran Trabzonspor, Norveçli futbolcunun Türkiye'ye transferi durumunda öncelikli takımın kendileri olacağına dair madde koydurmuştu.