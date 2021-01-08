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  3. 08 Ocak 2021 22:11

Sörloth için Leipzig kararını verdi

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da fırtına gibi esen Alexander Sörloth, yaz ayında büyük bir kriz yaratarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olmuştu.

Sörloth için Leipzig kararını verdi

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da fırtına gibi esen Alexander Sörloth, yaz ayında büyük bir kriz yaratarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olmuştu.

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Sörloth için Leipzig kararını verdi

Burada bekleneni veremeyen ve Leipzig formasıyla sadece 3 maçta 90 dakika oynayan Norveçli futbolcu için Galatasaray, devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda harekete geçen sarı kırmızılılar, ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

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Sörloth için Leipzig kararını verdi

TRABZON SÖZLEŞMEYE MADDE KOYDURMUŞTU A
lexander Sörloth için Leipzig ile yapılan sözleşmeye ek madde koyduran Trabzonspor, Norveçli futbolcunun Türkiye'ye transferi durumunda öncelikli takımın kendileri olacağına dair madde koydurmuştu.

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Sörloth için Leipzig kararını verdi

Ancak Trabzonspor'un Sörloth ile ilgili bir tasarrufu olmadığı için, Galatasaray'ın bu oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmasında bir engel bulunmuyor.

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