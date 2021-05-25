Sörloth Süper Lig'e dönüyor...
Trabzonspor'un Sörloth'u geri getirme planı' Bordo-Mavili taraftarları çok heyecalandırırken, bu transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Leipzig'e gittiği günden beri Alexander Sörloth ile sürekli iletişimde olan Bordo-Mavili yönetim, Norveçli yıldızın nabzını yoklamaya başladı.
Almanya'da istediği süreleri alamayan ve beklentilerin altında bir performans sergileyen Sörloth'u 1 seneliğine tekrar kiralamak isteyen Fırtına, Leipzig cephesinin tavrını bekliyor. Hoca değişikliğine giden ve yeni sezonda takımı Jesse Marsch'a emanet edecek olan Leipzig'de, iç transfer planlaması henüz netleşmiş değil. Bu hafta Bundesliga'da oynanacak son maçların ardından Leipzig'de durum değerlendirmesi yapılacak. Trabzonspor Yönetimi de buna göre harekete geçecek.
11 MİLYON EURO KAZANDIRDI
Sörloth için sadece Trabzonspor pusuda beklemiyor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de devrede olduğu konuşuluyor. Fakat Norveçli yıldızın sözleşmesindeki madde ibreyi tamamen Fırtına'ya çeviriyor.
Bordo-Mavililer'e 11 milyon euro kazandırarak Leipzig'e giden ve Sörloth için yapılan anlaşmaya, "Türkiye'ye bonservisi ile transferi söz konusu olması durumunda Trabzonspor öncelikle alma hakkına sahiptir" maddesi koyulmuştu.
KİRALIK OLURSA İŞLER DEĞİŞİYOR
Fanatik'in haberine göre; 25 yaşındaki Norveçli forvetin Türkiye'den bir kulübün kiralamak istemesinde ise bir madde yok. Kiralık teklifi Leipzig tarafından kabul edilirse bu konuda son söz Sörloth'a kalıyor. Eğer Sörloth teklifi kabul ederse kiralık olarak Trabzonspor'dan başka takımda da oynayabilir