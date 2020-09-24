Sörloth'un aklını o karıştırmış
Trabzonspor'dan ayrılarak Alman ekibi RB Leipzig'e imza atan Alexander Sörloth'un transferinin yankıları hala devam ediyor.
Milli takım kampının ardından Trabzon'a dönmeyen ve hatta günlerce telefonları dahi açmayan Norveçli golcünün transfer süreci yılan hikayesine dönmüştü.
Bordo mavili ekip, başarılı golcü hakkında noter tespiti dahi yaptırmış ve ilgili disiplin talimatları devreye sokulmuştu.
Bu gelişmelerin gölgesinde RB Leipzig'e imza atmak için Almanya'ya giden Alexander Sörloth'un planlanan ilk sağlık kontrolü hala bilinmeyen bir sebepten dolayı iptal olmuştu.