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  3. 24 Eylül 2020 22:55

Sörloth'un aklını o karıştırmış

Trabzonspor'dan ayrılarak Alman ekibi RB Leipzig'e imza atan Alexander Sörloth'un transferinin yankıları hala devam ediyor.

Sörloth'un aklını o karıştırmış

Milli takım kampının ardından Trabzon'a dönmeyen ve hatta günlerce telefonları dahi açmayan Norveçli golcünün transfer süreci yılan hikayesine dönmüştü.

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Sörloth'un aklını o karıştırmış

Bordo mavili ekip, başarılı golcü hakkında noter tespiti dahi yaptırmış ve ilgili disiplin talimatları devreye sokulmuştu.

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Sörloth'un aklını o karıştırmış

Bu gelişmelerin gölgesinde RB Leipzig'e imza atmak için Almanya'ya giden Alexander Sörloth'un planlanan ilk sağlık kontrolü hala bilinmeyen bir sebepten dolayı iptal olmuştu.

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Sörloth'un aklını o karıştırmış

Ancak bu krize rağmen transfer resmiyet kazandı ve Trabzonspor, Alexander Sörloth'un 20 milyon avro bonservis bedeli karşılığında RB Leipzig'e transfer olduğunu resmen açıkladı.

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