Sosyal medya EURO 2020 kahinini konuşuyor! 8 yıl önceden bildi
EURO 2020'nin finalinde karşı karşıya gelen İtalya ile İngiltere arasındaki mücadeleyi İtalya kazandı. 8 yıl önce atılan bir tweet ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
Wembley'de oynanan EURO 2020 finalinde İtalya, İngiltere'yi penaltı atışları neticesinde devirerek 53 yıl sonra tarihindeki ikinci Avrupa Şampiyonluğunu ilan etti.
İngiltere'nin penaltı travmasının devam ettiği ve Gareth Southgate'in penaltıcı tercihlerinin damga vurduğu mücadeleye dair ilginç bir paylaşım ortaya çıktı. Twitter'da Cameron isimli bir kullanıcının 8 yıl önce yaptığı paylaşım, finalin dahi önüne geçti.
22 Şubat 2013 tarihinde bir tweet atan İngiliz taraftarın, "İngiltere, EURO 2020'yi penaltı atışlarıyla İtalya'ya kaybetti. Sonrasında hiçbir şey değişmedi" ifadelerini kullandığı gün yüzüne çıktı.
Normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 beraberlikle sona eren mücadeleyi penaltı atışlarıyla İtalya'nın kazanmasının ardından söz konusu paylaşım, sosyal medyada viral oldu.