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  4. Sosyal medya EURO 2020 kahinini konuşuyor! 8 yıl önceden bildi

Sosyal medya EURO 2020 kahinini konuşuyor! 8 yıl önceden bildi

EURO 2020'nin finalinde karşı karşıya gelen İtalya ile İngiltere arasındaki mücadeleyi İtalya kazandı. 8 yıl önce atılan bir tweet ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Wembley'de oynanan EURO 2020 finalinde İtalya, İngiltere'yi penaltı atışları neticesinde devirerek 53 yıl sonra tarihindeki ikinci Avrupa Şampiyonluğunu ilan etti.

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İngiltere'nin penaltı travmasının devam ettiği ve Gareth Southgate'in penaltıcı tercihlerinin damga vurduğu mücadeleye dair ilginç bir paylaşım ortaya çıktı. Twitter'da Cameron isimli bir kullanıcının 8 yıl önce yaptığı paylaşım, finalin dahi önüne geçti.

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22 Şubat 2013 tarihinde bir tweet atan İngiliz taraftarın, "İngiltere, EURO 2020'yi penaltı atışlarıyla İtalya'ya kaybetti. Sonrasında hiçbir şey değişmedi" ifadelerini kullandığı gün yüzüne çıktı.

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Normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 beraberlikle sona eren mücadeleyi penaltı atışlarıyla İtalya'nın kazanmasının ardından söz konusu paylaşım, sosyal medyada viral oldu.

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