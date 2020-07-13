Sosyal medyadan isyan etti!

'EN GENÇ OYUNCU' ÜNVANI EMRE DEMİR'İN Süper Lig tarihinde ise en genç oyuncu 15 yaşındaki Emre Demir oldu. Ayrıca Fenerbahçe ilk 11'inde Sivasspor'a karşı altyapıdan yetişip oynayan tek isim Ömer Faruk idi.