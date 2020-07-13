Sosyal medyadan isyan etti!
Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe'de futbolseverler dün tarihi ana tanıklık etti.
Teknik sorumlu Karapınar, sarı-lacivertli camianın büyük umut beslediği 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'a ilk 11'de görev verdi.
ÖMER FARUK TARİHE GEÇTİ 16 yıl 317 günlük olan Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu.
'EN GENÇ OYUNCU' ÜNVANI EMRE DEMİR'İN Süper Lig tarihinde ise en genç oyuncu 15 yaşındaki Emre Demir oldu. Ayrıca Fenerbahçe ilk 11'inde Sivasspor'a karşı altyapıdan yetişip oynayan tek isim Ömer Faruk idi.