Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor... Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca kararını duyurdu

“BURADA KALMAK İÇİN ÖNÜMDE BİRKAÇ YILIM DAHA VAR”

NTV'nin aktardığına göre Talisca, Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Burada hala verebileceğim çok şey var. Bir gün, kim bilir, belki Brezilya'ya dönerim. Ama burada kalmak için birkaç yılım daha var, Türkiye'de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.