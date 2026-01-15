Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor... Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca kararını duyurdu
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Anderson Talisca, takımda kalacağının sinyallerini verdi.
Fenerbahçe'de sezonun en etkili isimlerinden olan Anderson Talisca, PLACAR'a röportaj verdi. Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı yıldız geleceğiyle ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.
“BURADA KALMAK İÇİN ÖNÜMDE BİRKAÇ YILIM DAHA VAR”
NTV'nin aktardığına göre Talisca, Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Burada hala verebileceğim çok şey var. Bir gün, kim bilir, belki Brezilya'ya dönerim. Ama burada kalmak için birkaç yılım daha var, Türkiye'de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Talisca'nın diğer açıklamaları şöyle:
"Ben her zaman klasik bir oyun kurucu olmaktan ziyade, ceza sahasında sürekli bir varlık gösteren bir oyuncu oldum. Bazıları beni ‘modern futbolun 10 numarası’ olarak tanımlıyor. Ben klasik olan değilim. Bugün o isimler Alan Patrick ve Ganso gibi. Kendimi Rivaldo'ya daha yakın bir rolde görüyorum, kaliteyi karşılaştırmıyorum.
Türk liginin en üst seviye olmadığı yönünde bir düşünce var, ancak kulüpler Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Fransa'da ise neredeyse sadece PSG mücadele ediyor. Burada ise birçok güçlü takım var.