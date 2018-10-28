Spor yazarları Antalyaspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

NECMİ PEREKLİ - FOTOMAÇ



Trabzonspor Antalya'da zorlu rakibi Antalyaspor karşısında galibiyeti yakalamak adına futbolun gerektirdiği kişilikli ve açık hatta atak futbolu tercih ederek sahaya yayıldı.

Aynı şekilde ligin başarılı takımı olan Antalyaspor da kendine yakışan futbol tarzını oynamaya çalıstı. Her iki takım da galibiyeti düşünerek oynadıkları için ortaya futbol adına zevkli ve seyri güzel olan doyurucu bir futbol ortaya koydular.

Özellikle ilk yarıda iki takımın denk oyun ortaya koymasına rağmen pozisyonlu atak ve golü düşünen bir ambians ile oynadılar. Zaten maçın ilk golleri de bu yarıda atılırken ikinci yarıda ilk yarının mücadeleci ve pozisyon bolluğu gözükmedi.

Trabzonspor her geçen gün oyun ambiyansı ve tarzı daha da yükselmeye başladığını gördük.

Demek ki takım oyununun sahaya yayılması ve bunun skora dönüşmesi için gerçekten biraz zamana ihtiyaç olduğu gerçeği sahada gözükmüştü..

