Spor yazarları Antalyaspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Oyuncuların breysel performansları da yavaş yavaş yükseliyor. Bu bireysel düzelme zamanla takım oyununa da olumlu yansıyacaktır.

Özellikle bu maçta Onur'un ortaya koyduğu güven verici tarz Trabzonspor için ayrı bir kazançtır.

Fakat şunu ayrıca ifade etmek isterim; Trabzonspor gol yollarında ve son vuruşlarda daha dikkatli veya becerikli olması gerekirdi.

Bu konuda epeyce bir çalışma ortaya konulması gereğini vurgulamak isterim. Çünkü Trabzon her şeye rağmen rakibine nazaran daha fazla pozisyon veya gole yakın olma durumlarını yakalmışsa da değerlendirme zafiyeti var.

Sevindirici diğer bir nokta da elbette sağ bekte Zeki'nin her an bu takıma daha da faydalı olacağıdır..