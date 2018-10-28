Spor yazarları Antalyaspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi
OLCAY ÇAKIR - FOTOMAÇ
Antalyaspor'un oyun modeli üzerine biraz kafa yorulduğunda sağlam defans anlayışı ve topun arkasında takım halinde hızlı bir şekilde pozisyon alma gibi özellikler göze çarpıyor.
Burak ve Rodallega gibi iki önemli golcüye sahip Trabzonspor'un bu iki oyuncunun orta alana kadar gelip kendileri pozisyon hazırlamalarını bekliyor olması ortaya anlamsız bir oyun planı çıkarıyor.
İlk bölümde Pereira'ın ısınırken sakatlanması sonrası Trabzonspor'un en üretken oyuncusundan mahrum kalması takımı adına talihsizlikti.
Yine ilk bölümde Antalyaspor defans arkasına en az 3 kez etkili sarkarak Trabzonspor kalesinde etkili gözüktü..
İlk bölümde çift forvetine pozisyon hazırlayamayan Trabzonspor'da Yusuf'un etkili olduğu bölgeye kaymaları takımına dinamizm getirdi.
Bu hareketli anlarsa beraberlik golü de penaltı ile geldi.
Burak Yılmaz'ın VAR incelemesine takılan iki tartışmalı pozisyonunda özellikle Salih'le girdikleri pozisyonu VAR'ın müdahale yok şeklinde değerlendirmesi tartışma götürür bir konu.
VAR konusu hakemlik camiası konusunda geçmişte yaşanan tartışmaların boyutunu artık teknolojik aşamaya getirdi ve bu durum ilerleyen haftalarda daha da sıkıntı oluşturacak gibi duruyor.
Planlama da bu Antalyaspor karşısında değil ama geçen hafta kaybedilen iki puan daha da aranabilir.
Bu ligde bu sonuçlara taraftarlar kendini alıştırmalı.
Yoksa sürekli başa sarılacak.
"Kaldırmayın denilen pozisyonlarda ofsayt bayrakları havada ne kadar daha uçuşa.
NECMİ PEREKLİ - FOTOMAÇ
Trabzonspor Antalya'da zorlu rakibi Antalyaspor karşısında galibiyeti yakalamak adına futbolun gerektirdiği kişilikli ve açık hatta atak futbolu tercih ederek sahaya yayıldı.
Aynı şekilde ligin başarılı takımı olan Antalyaspor da kendine yakışan futbol tarzını oynamaya çalıstı. Her iki takım da galibiyeti düşünerek oynadıkları için ortaya futbol adına zevkli ve seyri güzel olan doyurucu bir futbol ortaya koydular.
Özellikle ilk yarıda iki takımın denk oyun ortaya koymasına rağmen pozisyonlu atak ve golü düşünen bir ambians ile oynadılar. Zaten maçın ilk golleri de bu yarıda atılırken ikinci yarıda ilk yarının mücadeleci ve pozisyon bolluğu gözükmedi.
Trabzonspor her geçen gün oyun ambiyansı ve tarzı daha da yükselmeye başladığını gördük.
Demek ki takım oyununun sahaya yayılması ve bunun skora dönüşmesi için gerçekten biraz zamana ihtiyaç olduğu gerçeği sahada gözükmüştü..
Oyuncuların breysel performansları da yavaş yavaş yükseliyor. Bu bireysel düzelme zamanla takım oyununa da olumlu yansıyacaktır.
Özellikle bu maçta Onur'un ortaya koyduğu güven verici tarz Trabzonspor için ayrı bir kazançtır.
Fakat şunu ayrıca ifade etmek isterim; Trabzonspor gol yollarında ve son vuruşlarda daha dikkatli veya becerikli olması gerekirdi.
Bu konuda epeyce bir çalışma ortaya konulması gereğini vurgulamak isterim. Çünkü Trabzon her şeye rağmen rakibine nazaran daha fazla pozisyon veya gole yakın olma durumlarını yakalmışsa da değerlendirme zafiyeti var.
Sevindirici diğer bir nokta da elbette sağ bekte Zeki'nin her an bu takıma daha da faydalı olacağıdır..