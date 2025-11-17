Sultanlar Ligi'nde filedeki dev derbide gülen taraf Fenerbahçe oldu
Voleybol'da Vodafone Sultanlar Ligi’nin 5’inci haftasında Eczacıbaşı Dynavit, yeni salonunda ağırladığı Fenerbahçe karşısında sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Kaynak: DHA / İHA
Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk seti 25-13 gibi net bir skorla kazanarak üstünlüğü eline aldı.
1 / 8
İkinci sette toparlanan Eczacıbaşı Dynavit bu kez oyunun kontrolünü ele geçirdi ve seti 25-21 alarak durumu eşitledi.
2 / 8
Üçüncü sette yeniden ivme yakalayan Fenerbahçe, rakibine sadece 15 sayı verdi ve 2-1’lik üstünlüğü sağladı.
3 / 8
Mücadelenin en çekişmeli anlarına sahne olan dördüncü set ise büyük bir heyecanla tamamlandı.
4 / 8