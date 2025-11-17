  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Sultanlar Ligi'nde filedeki dev derbide gülen taraf Fenerbahçe oldu

Sultanlar Ligi'nde filedeki dev derbide gülen taraf Fenerbahçe oldu

Voleybol'da Vodafone Sultanlar Ligi’nin 5’inci haftasında Eczacıbaşı Dynavit, yeni salonunda ağırladığı Fenerbahçe karşısında sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Kaynak: DHA / İHA
Sultanlar Ligi'nde filedeki dev derbide gülen taraf Fenerbahçe oldu - Resim: 1

Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk seti 25-13 gibi net bir skorla kazanarak üstünlüğü eline aldı. 

1 / 8
Sultanlar Ligi'nde filedeki dev derbide gülen taraf Fenerbahçe oldu - Resim: 2

İkinci sette toparlanan Eczacıbaşı Dynavit bu kez oyunun kontrolünü ele geçirdi ve seti 25-21 alarak durumu eşitledi.

2 / 8
Sultanlar Ligi'nde filedeki dev derbide gülen taraf Fenerbahçe oldu - Resim: 3

Üçüncü sette yeniden ivme yakalayan Fenerbahçe, rakibine sadece 15 sayı verdi ve 2-1’lik üstünlüğü sağladı.

3 / 8
Sultanlar Ligi'nde filedeki dev derbide gülen taraf Fenerbahçe oldu - Resim: 4

Mücadelenin en çekişmeli anlarına sahne olan dördüncü set ise büyük bir heyecanla tamamlandı.

4 / 8