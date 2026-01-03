Sultanlar Ligi’nde nefes kesen mücadele: Eczacıbaşı Dynavit 2. yarıya galibiyetle başladı
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi’nin on dördüncü haftasında deplasmanda Kuzeyboru ile karşılaşarak rakibini 25-21, 26-28, 25-21, 17-25 ve 15-13’lük skorlarla 3-2 mağlup etti.
Ev sahibi Kuzeyboru'nun servisiyle başlayan karşılaşmanın ilk anlarında üstünlük sürekli el değiştirdi. Hem hücumda hem de savunmada etkili oyun organizasyonuyla oyunun kontrolünü eline alan Eczacıbaşı Dynavit rakibine fırsat tanımadı ve ikinci yarının ilk maçında 25-21’lik set galibiyetini hanesine yazdırdı.
İkinci sete Aksaray ekibi etkili başladı. Oyun hakimiyetinin dengede gittiği sette Eczacıbaşı Dynavit’in çabası yeterli olmadı ve uzatmalarda rakibine 28-26 kaybederek skora denge geldi.
Eczacıbaşı Dynavit üçüncü sette oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Boden’dan etkili sayılar bulan turuncu beyazlı ekip başarılı hücumlarıyla rakibine fırsat tanımadı ve seti 25-21 kazanarak eşitliği bozdu.
Konuk ekip dördüncü sete etkili başlayan Kuzeyboru’nun oyun organizasyonunu bozmaya çalışsa da ev sahibi ekip kontrolü elden bırakmadı ve seti 25-17 kazanarak maçı karar setine taşıdı.