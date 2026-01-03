Sultanlar Ligi’nde nefes kesen mücadele: Eczacıbaşı Dynavit 2. yarıya galibiyetle başladı

Ev sahibi Kuzeyboru'nun servisiyle başlayan karşılaşmanın ilk anlarında üstünlük sürekli el değiştirdi. Hem hücumda hem de savunmada etkili oyun organizasyonuyla oyunun kontrolünü eline alan Eczacıbaşı Dynavit rakibine fırsat tanımadı ve ikinci yarının ilk maçında 25-21’lik set galibiyetini hanesine yazdırdı.