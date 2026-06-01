Süper bilgisayar hesapladı: 2026 Dünya Kupası için şampiyonluk oranları açıklandı
2026 FIFA Dünya Kupası'na 10 gün kala, ünlü analiz şirketi Opta'nın süper bilgisayarı 10 bin simülasyonla turnuvanın favorilerini belirledi. İşte Dünya Kupası'nın öne çıkan takımları...
Futbol dünyasının milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan ve ABD, Meksika ile Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına sadece 10 gün kaldı. Tarihte ilk kez 48 ülkenin katılımıyla devasa bir formatta düzenlenecek olan turnuvada, D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile kozlarını paylaşacak olan A Milli Futbol Takımımızın şansına dair kapsamlı bir analiz yayınlandı.
Dünyaca ünlü spor veri ve analiz şirketi Opta, süper bilgisayarları aracılığıyla turnuvayı tam 10 bin kez simüle ederek kupa favorilerini ve takımların tur atlama ihtimallerini hesapladı.
En Güçlü Aday İspanya, Son Şampiyon Dördüncü Sırada
Opta'nın gelişmiş algoritmalarından çıkan sonuçlara göre, 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluğun bir numaralı favorisi, oynadığı baskın futbolla dikkat çeken İspanya oldu. Boğaların turnuvayı kazanma ihtimali yüzde 16.1 olarak hesaplandı. İspanya'yı, yüzde 13'lük oranla yıldızlar topluluğu Fransa ve yüzde 11.2'lik şampiyonluk ihtimaliyle İngiltere yakından takip ediyor. Lionel Messi önderliğinde bir önceki kupayı müzesine götüren son şampiyon Arjantin'e ise bu turnuvada yüzde 10.4 oranında şans tanındı.
Süper Bilgisayarın A Milli Takım Tahmini: Yüzde 16.9 Çeyrek Final
Çeyrek Final D Grubu'nda zorlu rakiplerle mücadele edecek olan Ay-yıldızlı ekibimiz, Opta'nın 48 takımlık güç sıralamasında 21. basamakta kendisine yer buldu. Süper bilgisayarın yaptığı 10 bin simülasyonun sonuçlarına göre; Millilerimizin gruptan çıkarak çeyrek finale yükselme ihtimali yüzde 16.9 olarak belirlendi.