Süper Kupa'da kural hatası yapıldı mı?
Liverpool ile Chelsea'yi karşı karşıya getiren Süper Kupa finalinin yankıları sürüyor. Kupayı müzesine götüren Liverpool taraftarları büyük coşku yaşarken, Chelsea cephesi ise maçta kural hatası olduğunu dile getirip, karşılaşmanı
Beşiktaş'ın stadyumu Vodafone Park'ta iki İngiliz devini karşı karşıya getiren mücadele muhteşem bir açılışa sahne oldu.
Karşılaşmaya Chelsea etkili başlasa da üstünlüğünü koruyamadı ve normal süresi 1-1 biten mücadele uzatmalara, ardından da penaltılara gitti.