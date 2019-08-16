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  3. 16 Ağustos 2019 12:25

Süper Kupa'da kural hatası yapıldı mı?

Liverpool ile Chelsea'yi karşı karşıya getiren Süper Kupa finalinin yankıları sürüyor. Kupayı müzesine götüren Liverpool taraftarları büyük coşku yaşarken, Chelsea cephesi ise maçta kural hatası olduğunu dile getirip, karşılaşmanı

Süper Kupa'da kural hatası yapıldı mı?

Tüm dünyanın merakla beklediği UEFA Süper Kupa finaline bu yıl İstanbul ev sahipliği yaptı.

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Süper Kupa'da kural hatası yapıldı mı?

Beşiktaş'ın stadyumu Vodafone Park'ta iki İngiliz devini karşı karşıya getiren mücadele muhteşem bir açılışa sahne oldu.

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Süper Kupa'da kural hatası yapıldı mı?

Karşılaşmaya Chelsea etkili başlasa da üstünlüğünü koruyamadı ve normal süresi 1-1 biten mücadele uzatmalara, ardından da penaltılara gitti.

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Süper Kupa'da kural hatası yapıldı mı?

Maça damga vuran olay, penaltı atışları sırasında yaşandı.

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