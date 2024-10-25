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Süper Lig devleri kasayı doldurdu: İşte Türk takımlarının UEFA gelirleri

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Başakşehir FK, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elde ettikleri gelir belli oldu.

Süper Lig devleri kasayı doldurdu: İşte Türk takımlarının UEFA gelirleri - Resim: 1

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in kasasına giren para belli oldu. En çok gelir elde eden takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekibi, Fenerbahçe takip etti.

İşte takımlarımızın şimdiye kadar elde ettiği gelir:

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Süper Lig devleri kasayı doldurdu: İşte Türk takımlarının UEFA gelirleri - Resim: 2

GALATASARAY
Avrupa Ligi'nde iki galibiyet ve bir beraberlik elde eden Galatasaray şu ana kadar 12.65 milyon Euro kazanarak temsilcilerimiz arasında en fazla kazanan takım oldu.

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Süper Lig devleri kasayı doldurdu: İşte Türk takımlarının UEFA gelirleri - Resim: 3

FENERBAHÇE
Avrupa Ligi'de bir galibiyet ve iki beraberlik elde eden sarı - lacivertlilerin kasasına giren rakam ise 7.08 milyon Euro.

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Süper Lig devleri kasayı doldurdu: İşte Türk takımlarının UEFA gelirleri - Resim: 4

BEŞİKTAŞ
Deplasmanda Lyon'u mağlup ederek ilk galibiyetini alan Beşiktaş ise 5.51 milyon Euro kazandı.

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