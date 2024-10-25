Süper Lig devleri kasayı doldurdu: İşte Türk takımlarının UEFA gelirleri
Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Başakşehir FK, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elde ettikleri gelir belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in kasasına giren para belli oldu. En çok gelir elde eden takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekibi, Fenerbahçe takip etti.
İşte takımlarımızın şimdiye kadar elde ettiği gelir:
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GALATASARAY
Avrupa Ligi'nde iki galibiyet ve bir beraberlik elde eden Galatasaray şu ana kadar 12.65 milyon Euro kazanarak temsilcilerimiz arasında en fazla kazanan takım oldu.
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FENERBAHÇE
Avrupa Ligi'de bir galibiyet ve iki beraberlik elde eden sarı - lacivertlilerin kasasına giren rakam ise 7.08 milyon Euro.
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BEŞİKTAŞ
Deplasmanda Lyon'u mağlup ederek ilk galibiyetini alan Beşiktaş ise 5.51 milyon Euro kazandı.
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