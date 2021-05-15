Süper Lig şampiyonu ne kadar para kazanacak?

Süper Lig'de bu sezon toplam 3 milyar lira olan yayın gelirinin yüzde 4'ü Türkiye Futbol Federasyonu, yüzde 14'ü de alt ligler için ayrılıyor. Geri kalan 2 milyar 460 milyonluk gelir de "ayak bastı parası" ile performans ve geçmiş şampiyonluklara göre 21 kulübe pay ediliyor.