Süper Lig tescil edilecek mi ? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı

2- Devletimiz ne zaman bir yardım çağrısı yapsa öncü oluyorsunuz. "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü bir devlet. Sayın Cumhurbaşkanımız da böyle bir yardım kampanyası başlatmayı uygun gördü. Bunu çok önemsediğimi belirtmek istiyorum. Burada toplanacak paradan ziyade zor günlerde toplumun içindeki dayanışma duygusunu güçlendirmek çok kıymetli. Biz de bu süreçte hem Limak , hem TFF hem de yönetiminde bulunduğum diğer kurum ve kuruluşlar olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.