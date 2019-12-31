Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları değişti
Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'nı kazanması muhtemel takımlara verilen oranlar da açıklandı.
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor. Ligin ilk yarısı tamamlanırken kupada da son 16 turu çekişmeli maçlara sahne olacak.
Sivasspor, Başakşehir, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray başta olmak üzere tüm ekipler iki kulvarda da ipi göğüsleyen taraf olmak istiyor.
Bu hedefler doğrultusunda ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına hız veren bütün ekipler, düğmeye bastı.