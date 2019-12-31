  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 31 Aralık 2019 10:50

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları değişti

Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'nı kazanması muhtemel takımlara verilen oranlar da açıklandı.

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor. Ligin ilk yarısı tamamlanırken kupada da son 16 turu çekişmeli maçlara sahne olacak.

1/ 17
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları değişti

Sivasspor, Başakşehir, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray başta olmak üzere tüm ekipler iki kulvarda da ipi göğüsleyen taraf olmak istiyor.

2/ 17
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları değişti

Bu hedefler doğrultusunda ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına hız veren bütün ekipler, düğmeye bastı.

3/ 17
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları değişti

Takımlar, kadro mühendisliği kapsamında nokta atış transferler yaparak Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşıp sezonu 2 kupayla bitirmeyi amaçlıyor.

4/ 17
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM