Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun 'en'leri belli oldu
Trendyol Süper Lig'de tamamlanan 2023-2024 sezonunda en fazla gol atan, süre alan, en erken gol atan isimler belli oldu.
Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sezonun istatistikleri açıklanırken, "en çok süre alan oyuncular" listesinin başında, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu yer aldı.
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Ferdi Kadıoğlu, geride kalan sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 37 maça çıkarken, toplam 3 bin 328 dakika sahada kalarak bu alanda zirvenin sahibi oldu.
Fenerbahçeli futbolcuyu, 38 maçta 3 bin 310 dakikayla Kasımpaşalı Haris Hajradinovic ile 37 maçta 3 bin 299 dakikayla Galatasaraylı Fernando Muslera takip etti.
En fazla süre alan 10 isim
Süper Lig'de geride kalan sezonun en fazla süre alan 10 oyuncusu şöyle:
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İŞTE SÜPER LİG'DE SEZONUN 'EN'LERİ...
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