  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun 'en'leri belli oldu

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun 'en'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de tamamlanan 2023-2024 sezonunda en fazla gol atan, süre alan, en erken gol atan isimler belli oldu.

Kaynak: AA
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun 'en'leri belli oldu - Resim: 1

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sezonun istatistikleri açıklanırken, "en çok süre alan oyuncular" listesinin başında, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu yer aldı.

1 / 7
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun 'en'leri belli oldu - Resim: 2

Ferdi Kadıoğlu, geride kalan sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 37 maça çıkarken, toplam 3 bin 328 dakika sahada kalarak bu alanda zirvenin sahibi oldu.

Fenerbahçeli futbolcuyu, 38 maçta 3 bin 310 dakikayla Kasımpaşalı Haris Hajradinovic ile 37 maçta 3 bin 299 dakikayla Galatasaraylı Fernando Muslera takip etti.

En fazla süre alan 10 isim
Süper Lig'de geride kalan sezonun en fazla süre alan 10 oyuncusu şöyle:

2 / 7
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun 'en'leri belli oldu - Resim: 3

İŞTE SÜPER LİG'DE SEZONUN 'EN'LERİ...

3 / 7
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun 'en'leri belli oldu - Resim: 4
4 / 7