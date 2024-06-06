Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun 'en'leri belli oldu

Ferdi Kadıoğlu, geride kalan sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 37 maça çıkarken, toplam 3 bin 328 dakika sahada kalarak bu alanda zirvenin sahibi oldu.

Fenerbahçeli futbolcuyu, 38 maçta 3 bin 310 dakikayla Kasımpaşalı Haris Hajradinovic ile 37 maçta 3 bin 299 dakikayla Galatasaraylı Fernando Muslera takip etti.

En fazla süre alan 10 isim

Süper Lig'de geride kalan sezonun en fazla süre alan 10 oyuncusu şöyle: