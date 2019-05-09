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  3. 09 Mayıs 2019 17:05

Süper Lig'de artık kadın hakem de olacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Türk hakemliği için devrim gibi kararlar aldı. Yürürlüğe giren Merkez Hakem Kurulu talimatında artık kadın hakemlerin de Süper Lig'de görev alabileceği belirtildi. Ancak kadın hakemlerin görev alabilmesi için

Süper Lig'de artık kadın hakem de olacak

Süper Lig kadrosunun güçlendirilmesini amaçlayan talimat resmen yürürlüğü girdi. Özellikle Süper Lig nezdinde maç yönetecek hakem sayısı yeniden belirlendi ve yeni talimat kapsamında 'VAR'a da ayar geldi.

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Süper Lig'de artık kadın hakem de olacak

Süper Lig kadrosu ile 1. Lig kadrosunu birleştiren talimat, yardımcı hakemleri de kapsayacak. B ve C klasmanı hakemleri de 'Klasman hakemi' adı altında diğer profesyonel liglerde görev yapabilecek.

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Süper Lig'de artık kadın hakem de olacak

Süper Lig kadrosuna yeni giren hakemler aldıkları görevler ve performanslarına göre profesyonelliğe geçişleri için TFF yönetimi kuruluna teklif edilecek.

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Süper Lig'de artık kadın hakem de olacak

Süper Lig'de maç yönetecek hakem sayısı da 44 olarak belirlendi. Beklenen verimi sağlayamayan isimlerin bir alt kategoriye düşmeleri söz konusu olacak.

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