Süper Lig'de artık kadın hakem de olacak
Türkiye Futbol Federasyonu, Türk hakemliği için devrim gibi kararlar aldı. Yürürlüğe giren Merkez Hakem Kurulu talimatında artık kadın hakemlerin de Süper Lig'de görev alabileceği belirtildi. Ancak kadın hakemlerin görev alabilmesi için
Süper Lig kadrosunun güçlendirilmesini amaçlayan talimat resmen yürürlüğü girdi. Özellikle Süper Lig nezdinde maç yönetecek hakem sayısı yeniden belirlendi ve yeni talimat kapsamında 'VAR'a da ayar geldi.
Süper Lig kadrosu ile 1. Lig kadrosunu birleştiren talimat, yardımcı hakemleri de kapsayacak. B ve C klasmanı hakemleri de 'Klasman hakemi' adı altında diğer profesyonel liglerde görev yapabilecek.
Süper Lig kadrosuna yeni giren hakemler aldıkları görevler ve performanslarına göre profesyonelliğe geçişleri için TFF yönetimi kuruluna teklif edilecek.