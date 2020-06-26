Süper Lig'de Beşiktaş'ın konuğu Konyaspor! İşte Sergen Yalçın'ın 11'i
Süper Lig'de 29. hafta heyecanı bu akşam oynanacak Beşiktaş-Konyaspor maçıyla başlayacak. Vodafone Park'taki mücadele saat 21.00'de start alacak ve beIN Sports 1'den naklen ekranlara gelecek.
Geçtiğimiz hafta Denizlispor'a gol yağdıran Beşiktaş, düşme hattında yer alan Konyaspor'u da mağlup ederek Avrupa kupaları hedefini sürdürmek istiyor.
VIDA VE BOATENG HAZIR Siyah-beyazlılarda Sakatlıkları nedeniyle Yukatel Denizlispor maçında kadroda yer alamayan Domagoj Vida ve Kevin-Prince Boateng, takımla çalışmalara başladı. Her iki oyuncu, bugünkü karşılaşma için teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma bekleyecek.
7 OYUNCU KART SINIRINDA Beşiktaş'ta 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Atiba, Caner, N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd, Elneny ve Lens, bugünkü maçta sarı kart görmeleri halinde 30. haftada Hes Kablo Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.