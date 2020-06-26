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  3. 26 Haziran 2020 09:30

Süper Lig'de Beşiktaş'ın konuğu Konyaspor! İşte Sergen Yalçın'ın 11'i

Süper Lig'de 29. hafta heyecanı bu akşam oynanacak Beşiktaş-Konyaspor maçıyla başlayacak. Vodafone Park'taki mücadele saat 21.00'de start alacak ve beIN Sports 1'den naklen ekranlara gelecek.

Süper Lig'de Beşiktaş'ın konuğu Konyaspor! İşte Sergen Yalçın'ın 11'i

Geçtiğimiz hafta Denizlispor'a gol yağdıran Beşiktaş, düşme hattında yer alan Konyaspor'u da mağlup ederek Avrupa kupaları hedefini sürdürmek istiyor.

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Süper Lig'de Beşiktaş'ın konuğu Konyaspor! İşte Sergen Yalçın'ın 11'i

VIDA VE BOATENG HAZIR Siyah-beyazlılarda Sakatlıkları nedeniyle Yukatel Denizlispor maçında kadroda yer alamayan Domagoj Vida ve Kevin-Prince Boateng, takımla çalışmalara başladı. Her iki oyuncu, bugünkü karşılaşma için teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma bekleyecek.

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Süper Lig'de Beşiktaş'ın konuğu Konyaspor! İşte Sergen Yalçın'ın 11'i

7 OYUNCU KART SINIRINDA Beşiktaş'ta 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Atiba, Caner, N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd, Elneny ve Lens, bugünkü maçta sarı kart görmeleri halinde 30. haftada Hes Kablo Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

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Süper Lig'de Beşiktaş'ın konuğu Konyaspor! İşte Sergen Yalçın'ın 11'i

Zorlu mücadele öncesi teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularının sakatlık ve form durumuna göre kafasındaki 11'i şekillendirdi. İşte Sergen Yalçın'ın Konyaspor karşısında sahaya süreceği 11...

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