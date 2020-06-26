Süper Lig'de Beşiktaş'ın konuğu Konyaspor! İşte Sergen Yalçın'ın 11'i

VIDA VE BOATENG HAZIR Siyah-beyazlılarda Sakatlıkları nedeniyle Yukatel Denizlispor maçında kadroda yer alamayan Domagoj Vida ve Kevin-Prince Boateng, takımla çalışmalara başladı. Her iki oyuncu, bugünkü karşılaşma için teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma bekleyecek.