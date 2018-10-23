  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 23 Ekim 2018 10:37

İşte Süper Lig'de haftanın 11'i !

Süper Lig'de 9. hafta geride kalırken haftanın 11'ine seçilen futbolcular belli oldu.

İşte Süper Lig'de haftanın 11'i !

BETO

GÖZTEPE

(Goal TR)

1/ 11
İşte Süper Lig'de haftanın 11'i !

BERKAN EMİR

GÖZTEPE

2/ 11
İşte Süper Lig'de haftanın 11'i !

EGEMEN KORKMAZ

BB ERZURUMSPOR

3/ 11
İşte Süper Lig'de haftanın 11'i !

YALÇIN AYHAN

ANKARAGÜCÜ

4/ 11
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM