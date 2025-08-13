Süper Lig'de ilk haftadan şampiyonluk oranları değişti
Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.
Süper Lig’de 2025-2026 sezonu şampiyonluk oranlarında ilk değişiklikler yaşandı. Ligin son 3 sezonunun şampiyonu Galatasaray, sezon başında olduğu gibi zirvede yer alırken, ilk hafta sonunda oranını daha da aşağı çekerek favori konumunu pekiştirdi.
GALATASARAY FAVORİ
Sezona 1.65’lik şampiyonluk oranıyla başlayan sarı kırmızılılar, ilk haftanın ardından 1.62’ye gerileyerek güçlü favori haline geldi.
FENERBAHÇE TAKİPTE
Sezona ikinci favori olarak giren Fenerbahçe’nin ise ilk hafta maçı ertelenmesine rağmen oranı 2.65’ten 2.28’e indi. Sarı lacivertliler, Galatasaray’ın en yakın takipçisi konumunu korudu.
Diğer takımların oranları ise şu şekilde:
Beşiktaş - 8.80 (Eski oran: 9.00)
