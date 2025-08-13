Süper Lig'de ilk haftadan şampiyonluk oranları değişti

FENERBAHÇE TAKİPTE

Sezona ikinci favori olarak giren Fenerbahçe’nin ise ilk hafta maçı ertelenmesine rağmen oranı 2.65’ten 2.28’e indi. Sarı lacivertliler, Galatasaray’ın en yakın takipçisi konumunu korudu.

Diğer takımların oranları ise şu şekilde: