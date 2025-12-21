Süper Lig'de istifa depremi! Mağlubiyet sonrası teknik ekip görevi bıraktı
Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Maç sonrası Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, teknik ekip olarak görevi bıraktıklarını açıkladı.
Süper Lig'in 17’nci haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Mücadele 2-0 ev sahibi Alanyaspor’un galibiyetiyle sona erdi. Karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrük'ün teknik ekibi istifa ettiklerini açıkladı.
13’üncü dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol taraftan gelişen atakta Ruan'ın şutunda top, Fatih Karagümrük savunmasından sekti. Hwang’ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
22’nci dakikada sol taraftan kazanılan kornerde Janvier ortaladı. Ceza sahası önünde topla buluşan Hadergjonaj'ın şutunda kaleci Grbic gole izin vermedi.
34’üncü dakikada Janvier'in ortasında penaltı noktasında Lima'nın kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Alanyaspor üstünlüğüyle geçildi.