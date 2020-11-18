Süper Lig'de koronavirüs tablosu! Hangi takımda kaç vaka var?

BEŞİKTAŞ ZİRVEDE! Takvim'in haberine göre, Kovid-19 tablosunun zirvesinde ise Beşiktaş yer alıyor. Siyah-beyazlılarda Vida, N'Sakala, Rosier, Necip, Hasic ve Lens karantina altında. Ayrıca 2 personelin testi de pozitif.