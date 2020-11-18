Süper Lig'de koronavirüs tablosu! Hangi takımda kaç vaka var?
Süper Lig'de koronavirüs tablosu giderek ağırlaşıyor... Özellikle lige verilen milli arada vaka sayıları giderek yükseldi. Dün 3 pozitif vaka daha açıklayan Galatasaray'da toplam vaka sayısı 5'e çıkmış durumda. Sarı-kırmızılılarda Babel, Omar, Okan Kocuk, Belhanda ve Arda Turan'ın son testleri pozitif çıktı.
Süper Lig'de koronavirüs tablosu giderek ağırlaşıyor... Özellikle lige verilen milli arada vaka sayıları giderek yükseldi. Dün 3 pozitif vaka daha açıklayan Galatasaray'da toplam vaka sayısı 5'e çıkmış durumda. Sarı-kırmızılılarda Babel, Omar, Okan Kocuk, Belhanda ve Arda Turan'ın son testleri pozitif çıktı.
BEŞİKTAŞ ZİRVEDE! Takvim'in haberine göre, Kovid-19 tablosunun zirvesinde ise Beşiktaş yer alıyor. Siyah-beyazlılarda Vida, N'Sakala, Rosier, Necip, Hasic ve Lens karantina altında. Ayrıca 2 personelin testi de pozitif.
Fenerbahçe'de ise Ekvador Milli Takımı'na giden Enner Valencia'nın testi pozitif çıktı. Başakşehir'de ismi açıklanmayan bir futbolcu karantinaya alınmış durumda.