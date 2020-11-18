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  3. 18 Kasım 2020 09:40

Süper Lig'de koronavirüs tablosu! Hangi takımda kaç vaka var?

Süper Lig'de koronavirüs tablosu giderek ağırlaşıyor... Özellikle lige verilen milli arada vaka sayıları giderek yükseldi. Dün 3 pozitif vaka daha açıklayan Galatasaray'da toplam vaka sayısı 5'e çıkmış durumda. Sarı-kırmızılılarda Babel, Omar, Okan Kocuk, Belhanda ve Arda Turan'ın son testleri pozitif çıktı.

Süper Lig'de koronavirüs tablosu! Hangi takımda kaç vaka var?

Süper Lig'de koronavirüs tablosu giderek ağırlaşıyor... Özellikle lige verilen milli arada vaka sayıları giderek yükseldi. Dün 3 pozitif vaka daha açıklayan Galatasaray'da toplam vaka sayısı 5'e çıkmış durumda. Sarı-kırmızılılarda Babel, Omar, Okan Kocuk, Belhanda ve Arda Turan'ın son testleri pozitif çıktı.

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Süper Lig'de koronavirüs tablosu! Hangi takımda kaç vaka var?

BEŞİKTAŞ ZİRVEDE! Takvim'in haberine göre, Kovid-19 tablosunun zirvesinde ise Beşiktaş yer alıyor. Siyah-beyazlılarda Vida, N'Sakala, Rosier, Necip, Hasic ve Lens karantina altında. Ayrıca 2 personelin testi de pozitif.

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Süper Lig'de koronavirüs tablosu! Hangi takımda kaç vaka var?

Fenerbahçe'de ise Ekvador Milli Takımı'na giden Enner Valencia'nın testi pozitif çıktı. Başakşehir'de ismi açıklanmayan bir futbolcu karantinaya alınmış durumda.

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Süper Lig'de koronavirüs tablosu! Hangi takımda kaç vaka var?

Antalyaspor ve Yeni Malatyaspor'da 4, Konyaspor, Rizespor, Göztepe, Gaziantep ve Sivasspor'da 3, Gençlerbirliği'nde 2, Kayserispor'da ise 1 pozitif vaka bulunuyor.

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