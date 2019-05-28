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  3. 28 Mayıs 2019 23:40

Süper Lig'de küme düşen takım değişti! VAR olmasaydı...

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, sezonu 69 puanla tamamlayarak tarihindeki 22. şampiyonluğuna ulaştı. Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Akhisarspor, lige veda etti. Peki, bu sezon ilk kez kullanılan VAR olmasaydı Süper Lig puan d

Süper Lig'de küme düşen takım değişti! VAR olmasaydı...

VAR olmasaydı Süper Lig puan durumu nasıl olurdu? İşte 34 haftanın ardından VAR'sız puan durumu...

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Süper Lig'de küme düşen takım değişti! VAR olmasaydı...

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu oynanan 34. hafta maçlarıyla sona erdi.

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Süper Lig'de küme düşen takım değişti! VAR olmasaydı...

Galatasaray, sezonu 69 puanla tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, sezonu 67 puanla ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir'in önünde bitirerek üst üste 2, toplamda ise 22. şampiyonluğunu ilan etti.

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Süper Lig'de küme düşen takım değişti! VAR olmasaydı...

Sezonu 16. sırada tamamlayan Bursaspor, 17. bitiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 18. Akhisarspor, lige veda etti.

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