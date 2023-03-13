Süper Lig’de ortalama seyirci sayıları belli oldu: İşte takımına en çok destek veren taraftar

Spor Toto Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ederken futbolseverler, 212 maçı tribünlerden takip etti. Bu maçları 2 milyon 697 bin 937 biletli seyirci takip etti. İşte stadyumlara gelen taraftarların ortalama sayıları ve takım takım son durum…