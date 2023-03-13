Süper Lig’de ortalama seyirci sayıları belli oldu: İşte takımına en çok destek veren taraftar
Spor Toto Süper Lig’de 212 maç geride kalırken tribünlerin ortalama doluluk oranları belli oldu.
Spor Toto Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ederken futbolseverler, 212 maçı tribünlerden takip etti. Bu maçları 2 milyon 697 bin 937 biletli seyirci takip etti. İşte stadyumlara gelen taraftarların ortalama sayıları ve takım takım son durum…
Fatih Karagümrük
Stadyum adı: Atatürk Olimpiyat
Maç sayısı: 11
Kapasite: 74.753
Seyirci sayısı: 20 bin 344
Ortalama seyirci sayısı: 1.849
Doluluk oranı: Yüzde 2.5 %
Başakşehir
Stadyum adı: Başakşehir Fatih Terim
Maç sayısı: 11
Kapasite: 17.156
Seyirci sayısı: 26 bin 389
Ortalama seyirci sayısı: 2.399
Doluluk oranı: Yüzde 2.9 %
Ümraniyespor
Stadyum adı: Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı
Maç sayısı: 12
Kapasite: 3.513
Seyirci sayısı: 29 bin 057
Ortalama seyirci sayısı: 2.421
Doluluk oranı: Yüzde 68.9 %