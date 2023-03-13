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  4. Süper Lig’de ortalama seyirci sayıları belli oldu: İşte takımına en çok destek veren taraftar

Süper Lig’de ortalama seyirci sayıları belli oldu: İşte takımına en çok destek veren taraftar

Spor Toto Süper Lig’de 212 maç geride kalırken tribünlerin ortalama doluluk oranları belli oldu.

Süper Lig’de ortalama seyirci sayıları belli oldu: İşte takımına en çok destek veren taraftar - Resim: 1

Spor Toto Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ederken futbolseverler, 212 maçı tribünlerden takip etti. Bu maçları 2 milyon 697 bin 937 biletli seyirci takip etti. İşte stadyumlara gelen taraftarların ortalama sayıları ve takım takım son durum…

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Süper Lig’de ortalama seyirci sayıları belli oldu: İşte takımına en çok destek veren taraftar - Resim: 2

Fatih Karagümrük

Stadyum adı: Atatürk Olimpiyat

Maç sayısı: 11

Kapasite: 74.753             

Seyirci sayısı: 20 bin 344

Ortalama seyirci sayısı: 1.849

Doluluk oranı: Yüzde 2.5 %

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Süper Lig’de ortalama seyirci sayıları belli oldu: İşte takımına en çok destek veren taraftar - Resim: 3

Başakşehir

Stadyum adı: Başakşehir Fatih Terim

Maç sayısı: 11

Kapasite: 17.156             

Seyirci sayısı: 26 bin 389

Ortalama seyirci sayısı: 2.399

Doluluk oranı: Yüzde 2.9 %

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Süper Lig’de ortalama seyirci sayıları belli oldu: İşte takımına en çok destek veren taraftar - Resim: 4

Ümraniyespor

Stadyum adı: Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı

Maç sayısı: 12

Kapasite: 3.513

Seyirci sayısı: 29 bin 057

Ortalama seyirci sayısı: 2.421

Doluluk oranı: Yüzde 68.9 %

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