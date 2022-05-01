Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor

ABDULLAH AVCI KARİYERİNDE İLKİ YAŞADI

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, kariyerinde bir ilki yaşadı. 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı ile teknik direktörlük görevine başlayan, sonrasında Medipol Başakşehir, A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı, Süper Lig'de ilk kez şampiyonluk kupasını kaldırdı. Bu kupa ile Avcı, Trabzonspor'da Süper Kupa'nın ardından ikinci kez kupa mutluluğu yaşadı. 34 oyunculu Trabzonspor kadrosunda 24 oyuncu ilk kez bir ülkenin üst liginde şampiyonluk elde etti.