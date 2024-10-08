Süper Lig'de yaprak dökümü: 8 haftada 4 teknik direktör gitti

İlk ayrılık Trabzonspor'dan geldi

Geçtiğimiz sezon Nenad Bjelica'nın ayrılığı sonrası 12 Ekim 2023'te yeniden Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı'nın bu sezonki macerası kısa sürdü. Lige Sivasspor beraberliği ile başlayan bordo-mavililer, Avrupa kupalarında ise önce UEFA Avrupa Ligi, daha sonra da UEFA Konferans Ligi elemelerinde başarısız oldu. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından yönetim, ikinci haftada oynanan Eyüpspor maçı öncesi Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı aldı. Trabzonspor daha sonraki süreçte Şenol Güneş ile sözleşme imzaladı.