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  4. Süper Lig'de yayın geliri dağılımı belli oldu: Hangi takım kaç para kazandı?

Süper Lig'de yayın geliri dağılımı belli oldu: Hangi takım kaç para kazandı?

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftayı geride bırakırken, yayın ihalesinden kulüplerin kazandığı para ortaya çıktı.

Süper Lig'de yayın geliri dağılımı belli oldu: Hangi takım kaç para kazandı? - Resim: 1

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta geride kalırken, yayın ihalesinden hangi kulübün kaç para kazandığı belli oldu. Detaylar galeride...
SÜPER LİG'DE YAYIN GELİRLERİ BELLİ OLDU!

ÖK YENİ MALATYASPOR

63 milyon 700 bin TL

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Süper Lig'de yayın geliri dağılımı belli oldu: Hangi takım kaç para kazandı? - Resim: 2

ÇAYKUR RİZESPOR

68 milyon 700 bin TL

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Süper Lig'de yayın geliri dağılımı belli oldu: Hangi takım kaç para kazandı? - Resim: 3

GÖZTEPE

69 milyon 900 bin TL

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Süper Lig'de yayın geliri dağılımı belli oldu: Hangi takım kaç para kazandı? - Resim: 4

ALTAY

71 milyon 200 bin TL

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