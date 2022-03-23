Süper Lig'de yayın geliri dağılımı belli oldu: Hangi takım kaç para kazandı?
Spor Toto Süper Lig'de 30. haftayı geride bırakırken, yayın ihalesinden kulüplerin kazandığı para ortaya çıktı.
Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta geride kalırken, yayın ihalesinden hangi kulübün kaç para kazandığı belli oldu. Detaylar galeride...
SÜPER LİG'DE YAYIN GELİRLERİ BELLİ OLDU!
ÖK YENİ MALATYASPOR
63 milyon 700 bin TL
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ÇAYKUR RİZESPOR
68 milyon 700 bin TL
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GÖZTEPE
69 milyon 900 bin TL
3 / 20
ALTAY
71 milyon 200 bin TL
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