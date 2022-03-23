Süper Lig'de yayın geliri dağılımı belli oldu: Hangi takım kaç para kazandı?

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta geride kalırken, yayın ihalesinden hangi kulübün kaç para kazandığı belli oldu. Detaylar galeride...

SÜPER LİG'DE YAYIN GELİRLERİ BELLİ OLDU!

ÖK YENİ MALATYASPOR



63 milyon 700 bin TL