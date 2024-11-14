Süper Lig'de yayın geliri dağılımı belli oldu: Hangi takım ne kadar kazandı?

GEÇMİŞTEKİ HER ŞAMPİYONLUĞUN ÖDÜLÜ 5,95 MİLYON LİRA

Havuzdaki gelirin yüzde 11'i, geçmiş yıllarda şampiyonluk elde eden kulüplere ödül olarak veriliyor.

Buna göre kulüpler, her şampiyonluk için 5,95 milyon lira kazanıyor.

ŞAMPİYON TAKIMIN PRİMİ 71,1 MİLYON LİRA

Süper Lig'e ayrılan gelirin kalan kısmı (yüzde 6), sezon sonunda ilk altı sırada yer alan takımlara verilecek.

Buna göre şampiyon takım 71,1 milyon lira prime hak kazanacak. Ligi ikinci sıra bitirecek ekip 56,9, lig üçüncüsü 42,6 lig dördüncüsü 28,4, lig beşincisi 14,3 ve lig altıncısı de 7,2 milyon lirayla ödüllendirilecek.