Süper Lig'de yeni sezonun hakem kadrosu belli oldu

Süper Lig’in yeni sezonunda görev yapacak hakemler arasında yapılan istatistiklerin bir çoğunda zirve Halil Umut Meler’in oldu. Tecrübeli hakem Meler, ligde en çok maç yöneten (188 kez), bütün profesyonel liglerde (Süper Lig, yurt dışı, 1. 2. 3. Ligler ve kupalarda) en çok maçta düdük çalan (350 kez), yurt dışında en çok maçta görev alan (92), en çok kırmızı kart gösteren (95), en çok sarı kart kullanan (1670 kez) ve en çok penaltı kararı (142 kez) veren hakem oldu.