Süper Lig'de yılın takas bombası patlıyor
Fenerbahçe golcü transferi için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertli takım aradığı golcüyü Süper Lig'de buldu ve ilk görüşme gerçekleştirildi.
Ligin ikinci yarısında teknik direktör İsmail Kartal ile yola devam etmeyi seçen Fenerbahçe'de transfer çalışmalarını da devam ettiriyor. İsmail Kartal, Sarı-lacivertlilerin başında Süper Lig'de çıktığı 3 maçta; 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Gol yollarında daha etkili olmak isteyen Fenerbahçe, bu mevkii için harekete geçti. Gol bölgesinde Mergim Berisha, Serdar Dursun ve Enner Valencia'dan istediğ katkıyı alamayan Fenerbahçe, devre arasında kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak istiyor.
Sezonun ilk yarısında gol yollarında büyük sıkıntı çeken Fenerbahçe gözünü Karagümrük'ten Aleksandar Pesic'e dikti. Sırp santrforun, İngiltere Championship ekibi Hull City'nin teklifini reddetmesi de sarı-lacivertlileri bu transfer için öne çıkardı.
Başkan Ali Koç, mevkidaşı Süleyman Hurma ile yaptığı ilk görüşmeden olumlu yanıt aldı. Sözleşmesi 30 Haziran 2023'te bitecek Sırp golcüden para kazanmak isteyen Hurma ile bonservis konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlandı ancak Fenerbahçe'nin kadrosundan bir yabancı göndermesi gerektiği için temaslar farklı bir boyut kazandı.