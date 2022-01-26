Süper Lig'de yılın takas bombası patlıyor

Gol yollarında daha etkili olmak isteyen Fenerbahçe, bu mevkii için harekete geçti. Gol bölgesinde Mergim Berisha, Serdar Dursun ve Enner Valencia'dan istediğ katkıyı alamayan Fenerbahçe, devre arasında kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak istiyor.