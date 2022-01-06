Süper Lig'de zirve el değiştirdi! İşte ligin en değerli oyuncusu
Transfermarkt, Süper Lig'de oyuncuların piyasa değerlerini güncelledi. Ligin zirvesi el değiştirdi ve milli futbolcumuz dünyaca ünlü yıldızı geçerek liderliğe yükseldi. İşte Süper Lig'in en değerli 15 futbolcusu...
Transfermarkt, Süper Lig'de oyuncuların piyasa değerlerini güncelledi. Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, 17 milyon Euro'luk piyasa değeri ile zirvede yer aldı.
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Sezon başı değeri 18 milyon Euro olan Pjanic, 3 milyon Euro düşüşle koltuğunu 25 yaşındaki file bekçisine kaptırdı.
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Uğurcan'ı, 15 milyon Euro ile Fenerbahçeli Altay Bayındır ve Szalai ile Galatasaraylı Marcao takip etti.
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Szalai, 4 milyon Euro'luk bir sıçrayış yaparken bir başka Fenerbahçeli Kim Min-Jae, değerini 6.5 milyondan 9 milyon Euro'ya çıkardı.
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