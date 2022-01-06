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  4. Süper Lig'de zirve el değiştirdi! İşte ligin en değerli oyuncusu

Süper Lig'de zirve el değiştirdi! İşte ligin en değerli oyuncusu

Transfermarkt, Süper Lig'de oyuncuların piyasa değerlerini güncelledi. Ligin zirvesi el değiştirdi ve milli futbolcumuz dünyaca ünlü yıldızı geçerek liderliğe yükseldi. İşte Süper Lig'in en değerli 15 futbolcusu...

Süper Lig'de zirve el değiştirdi! İşte ligin en değerli oyuncusu - Resim: 1

Transfermarkt, Süper Lig'de oyuncuların piyasa değerlerini güncelledi. Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, 17 milyon Euro'luk piyasa değeri ile zirvede yer aldı.

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Süper Lig'de zirve el değiştirdi! İşte ligin en değerli oyuncusu - Resim: 2

Sezon başı değeri 18 milyon Euro olan Pjanic, 3 milyon Euro düşüşle koltuğunu 25 yaşındaki file bekçisine kaptırdı.

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Süper Lig'de zirve el değiştirdi! İşte ligin en değerli oyuncusu - Resim: 3

Uğurcan'ı, 15 milyon Euro ile Fenerbahçeli Altay Bayındır ve Szalai ile Galatasaraylı Marcao takip etti.

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Süper Lig'de zirve el değiştirdi! İşte ligin en değerli oyuncusu - Resim: 4

Szalai, 4 milyon Euro'luk bir sıçrayış yaparken bir başka Fenerbahçeli Kim Min-Jae, değerini 6.5 milyondan 9 milyon Euro'ya çıkardı.

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