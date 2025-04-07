Süper Lig'de zirve yarışı alev alev! Şampiyonluk oranları değişti
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin, Galatasaray ile puan farkını 3'e indirmesinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmayı 4-1 kazanırken şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet aldı. Kanarya, lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi. Bu sonucun ardından şampiyonluk oranları da güncellendi.
İşte Süper Lig şampiyonluk oranlarında son durum:
1 / 6
SAMSUNSPOR: 40,00
2 / 6
EYÜPSPOR: 40,00
3 / 6
BEŞİKTAŞ: 30,00
4 / 6