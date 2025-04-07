Süper Lig'de zirve yarışı alev alev! Şampiyonluk oranları değişti

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmayı 4-1 kazanırken şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet aldı. Kanarya, lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi. Bu sonucun ardından şampiyonluk oranları da güncellendi.

İşte Süper Lig şampiyonluk oranlarında son durum: