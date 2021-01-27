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  3. 27 Ocak 2021 15:36

Süper Lig'e transferleri bir türlü gerçekleşemeyen dünya yıldızları!

Süper Lig'de transfer dönemleri oldukça hareketli günlerle geçiyor. Özellikle birbirinden önemli dünya yıldızları, her sezon Süper Lig devlerinin radarına giriyor. İşte onlardan bazıları...

Süper Lig'e transferleri bir türlü gerçekleşemeyen dünya yıldızları!

Süper Lig'de transfer dönemleri oldukça hareketli günlerle geçiyor. Özellikle birbirinden önemli dünya yıldızları, her sezon Süper Lig devlerinin radarına giriyor. İşte onlardan bazıları...

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Süper Lig'e transferleri bir türlü gerçekleşemeyen dünya yıldızları!

Moussa Dembele - Galatasaray Celtic formasıyla gösterdiği performansla Dembele, Avrupa'nın bütün devlerini peşine takmayı başardı. O dönem Galatasaray da çok istemişti.

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Süper Lig'e transferleri bir türlü gerçekleşemeyen dünya yıldızları!

Alexis Sanchez - Gaziantep Udinese formasıyla yıldız parladıktan sonra 1 milyon euro bonservisle Gaziantep'e önerilen Şiili yıldız futbolcunun tranbsferi son anda gerçekleşmemişti.

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Süper Lig'e transferleri bir türlü gerçekleşemeyen dünya yıldızları!

Ronaldinho - Beşiktaş Avrupa kariyerinden sonra ülkesi Brezilya'da oynadığı dönemde Beşiktaş'ın çok istediği dünya yıldızı Ronaldinho, maddi yetersizliklerden dolayı gelememişti.

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