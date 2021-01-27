Süper Lig'e transferleri bir türlü gerçekleşemeyen dünya yıldızları!
Süper Lig'de transfer dönemleri oldukça hareketli günlerle geçiyor. Özellikle birbirinden önemli dünya yıldızları, her sezon Süper Lig devlerinin radarına giriyor. İşte onlardan bazıları...
Süper Lig'de transfer dönemleri oldukça hareketli günlerle geçiyor. Özellikle birbirinden önemli dünya yıldızları, her sezon Süper Lig devlerinin radarına giriyor. İşte onlardan bazıları...
Moussa Dembele - Galatasaray Celtic formasıyla gösterdiği performansla Dembele, Avrupa'nın bütün devlerini peşine takmayı başardı. O dönem Galatasaray da çok istemişti.
Alexis Sanchez - Gaziantep Udinese formasıyla yıldız parladıktan sonra 1 milyon euro bonservisle Gaziantep'e önerilen Şiili yıldız futbolcunun tranbsferi son anda gerçekleşmemişti.