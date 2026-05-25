Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK oldu
Trendyol 1. Lig Play-off finalinde karşılaştığı Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup eden Çorum FK, Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu.
Maçın başından itibaren oyunun kontrolünü elinde tutan kırmızı-siyahlı ekip, aradığı golü 37. dakikada buldu. Sol kanattan gelişen atakta Oğuz Gürbulak'ın ceza sahasına kestiği harika ortaya iyi yükselen Serdar Gürler, topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.
İkinci yarıya da hızlı başlayan Çorum temsilcisi, 53. dakikada Pedrinho'nun sağ köşeden kullandığı korner atışında tecrübeli golcüsü Mame Thiam'ın şık kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda kalesini gole kapatan Çorum FK, sahadan 2-0 galip ayrılarak tarihi bir zafere imza attı.
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da protokol tribününden takip etti.