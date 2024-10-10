Süper Lig'in 13.5 milyon Euro'luk tribünden izleyen transferleri belli oldu
Trendyol Süper Lig2te 2 ay geride kalırken, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam maliyetleri 13,5 milyon Euro olan 3 yeni transferi maçları tribünden izlemeye devam ediyor. İşte Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un 13.5 milyon Euro'luk tribünden izleyen transferleri...
Trendyol Süper Lig 2024 - 2025 sezonunda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yeni transferleri için Toplamda 120 milyon euro harcadı.
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Ancak bu 120 milyon Euro'luk harcamanın içerisinde bulunan ve toplam maliyetleri 13,5 milyon Euro olan 4 isim Süper Lig'in ilk 2 ayında takımlarının maçlarını tribünden izledi.
İşte o transferler...
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Galatasaray: Jelert
Transfer Bedeli: 9 milyon Euro
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Beşiktaş : Can Keleş
Transfer Bedeli: 2.5 milyon Euro
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