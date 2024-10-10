  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Süper Lig'in 13.5 milyon Euro'luk tribünden izleyen transferleri belli oldu

Süper Lig'in 13.5 milyon Euro'luk tribünden izleyen transferleri belli oldu

Trendyol Süper Lig2te 2 ay geride kalırken, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam maliyetleri 13,5 milyon Euro olan 3 yeni transferi maçları tribünden izlemeye devam ediyor. İşte Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un 13.5 milyon Euro'luk tribünden izleyen transferleri...

Süper Lig'in 13.5 milyon Euro'luk tribünden izleyen transferleri belli oldu - Resim: 1

Trendyol Süper Lig 2024 - 2025 sezonunda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yeni transferleri için Toplamda 120 milyon euro harcadı. 

1 / 5
Süper Lig'in 13.5 milyon Euro'luk tribünden izleyen transferleri belli oldu - Resim: 2

Ancak bu 120 milyon Euro'luk harcamanın içerisinde bulunan ve toplam maliyetleri 13,5 milyon Euro olan 4 isim Süper Lig'in ilk 2 ayında takımlarının maçlarını tribünden izledi.

İşte o transferler...

2 / 5
Süper Lig'in 13.5 milyon Euro'luk tribünden izleyen transferleri belli oldu - Resim: 3

Galatasaray: Jelert
Transfer Bedeli: 9 milyon Euro

3 / 5
Süper Lig'in 13.5 milyon Euro'luk tribünden izleyen transferleri belli oldu - Resim: 4

Beşiktaş : Can Keleş
Transfer Bedeli: 2.5 milyon Euro

4 / 5