Süper Lig'in devleri Euro ile devam diyor!
Financial Fair Play kuralları sebebiyle ligimizin üç büyük ekibi olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu transfer dönemini sessiz geçirmeye devam ediyor. Son dönemlerdeki kur artışları yüzünden takımların borçları yüzde 50 artarken, bu durum yönetimlerin belini büküyor.
Transfer harcamalarına ve gelir-gider dengesine dikkat edilmediği takdirde UEFA'dan gelebilecek cezalar takımları korkutuyor. Geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde kadrolara dahil edilen ve maaşlarını Euro cinsinden alan futbolcuların alacağı ücretler yüzde 50 artış gösterdi. Üç büyüklerde sadece Galatasaray, Akhisarspor'dan kadrosuna kattığı Muğdat Çelik ile TL cinsinden anlaşma yapmıştı. Ülkede yaşanan ekonomik krize rağmen üç büyük takımın hocaları da maaşlarını Euro ile almaya devam ediyor.
Fatih Terim
Igor Tudor'un görevine son verildikten sonra 22 Aralık 2017 tarihinde Galatasaray'a dönen Fatih Terim, ligin ikinci yarısı için her ay 1905 TL'lik ücretle anlaştı. Sarı-kırmızılılar, 2018-2019 sezonu için deneyimli antrenöre 3 milyon Euro ödeneceğini Kamuoyu Aydınla Platform'una (KAP) bildirmişti.