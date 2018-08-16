Süper Lig'in devleri Euro ile devam diyor!

Transfer harcamalarına ve gelir-gider dengesine dikkat edilmediği takdirde UEFA'dan gelebilecek cezalar takımları korkutuyor. Geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde kadrolara dahil edilen ve maaşlarını Euro cinsinden alan futbolcuların alacağı ücretler yüzde 50 artış gösterdi. Üç büyüklerde sadece Galatasaray, Akhisarspor'dan kadrosuna kattığı Muğdat Çelik ile TL cinsinden anlaşma yapmıştı. Ülkede yaşanan ekonomik krize rağmen üç büyük takımın hocaları da maaşlarını Euro ile almaya devam ediyor.

