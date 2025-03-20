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  4. Süper Lig'in en değerli 11'i açıklandı; 17 takımın taraftarları çıldıracak!

Süper Lig'in en değerli 11'i açıklandı

Transfermarkt Trendyol Süper Lig'te forma giyen en değerli futbolculardan oluşan Süper Lig'in En Değerli 11'i listesini güncelledi. Listeye Galatasaray ve Fenerbahçe'den başka hiçbir takımdan futbolcu giremedi..

Süper Lig'in en değerli 11'i açıklandı - Resim: 1

Kaleci: Dominik Livakovic - Fenerbahçe (10 milyon Euro)

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Süper Lig'in en değerli 11'i açıklandı - Resim: 2

Sağ bek: Przemyslaw Frankowski - Galatasaray (8 milyon Euro)

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Süper Lig'in en değerli 11'i açıklandı - Resim: 3

Stoper: Milan Skriniar - Fenerbahçe (15 milyon Euro)

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Süper Lig'in en değerli 11'i açıklandı - Resim: 4

Stoper: Davinson Sanchez - Galatasaray (19 milyon Euro)

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