Süper Lig'in en değerli 11'i açıklandı
Transfermarkt Trendyol Süper Lig'te forma giyen en değerli futbolculardan oluşan Süper Lig'in En Değerli 11'i listesini güncelledi. Listeye Galatasaray ve Fenerbahçe'den başka hiçbir takımdan futbolcu giremedi..
Kaleci: Dominik Livakovic - Fenerbahçe (10 milyon Euro)
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Sağ bek: Przemyslaw Frankowski - Galatasaray (8 milyon Euro)
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Stoper: Milan Skriniar - Fenerbahçe (15 milyon Euro)
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Stoper: Davinson Sanchez - Galatasaray (19 milyon Euro)
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