Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu: Galatasaray, Fenerbahçe'yi solladı

Transfermarkt, Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Yaşanan değişimin ardından ligin en değerli 11'i de belli oldu.

Süper Lig'in en değerli ilk 11'inin toplam değeri 243 milyon Euro olurken, kadroda sadece Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcuların yer alması dikkat çekti.

Galatasaray kadrosunun toplam piyasa değeri 262 milyon euro olurken, Fenerbahçe'nin 228 milyon 800 bin euro oldu.