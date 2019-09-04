Süper Lig'in en pahalı futbolcusu kim?
Başta 4 büyükler olmak üzere tüm kulüpler, yaz transfer döneminde kadrolarına önemli takviyelerde bulundu. Ünlü golcü Falcao'nun Galatasaray'a imza atması, yazın en önemli transfer hamlesi olarak görülüyor. Peki Süper Lig'in en pahalı
Fotomaç'ın haberine göre; son zamanlarda görülmemiş bir hareketliliğin yaşandığı transfer döneminde takımlar kadro mühendisliği kapsamında birçok yıldız isme imza attırdı.
Özellikle şampiyonluk amacında olan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir transfer dönemini oldukça verimli geçirdi.