  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 04 Eylül 2019 12:35

Süper Lig'in en pahalı futbolcusu kim?

Başta 4 büyükler olmak üzere tüm kulüpler, yaz transfer döneminde kadrolarına önemli takviyelerde bulundu. Ünlü golcü Falcao'nun Galatasaray'a imza atması, yazın en önemli transfer hamlesi olarak görülüyor. Peki Süper Lig'in en pahalı

Süper Lig'in en pahalı futbolcusu kim?

Süper Lig'de transfer dönemi 2 Eylül'de kapandı.

1/ 27
Süper Lig'in en pahalı futbolcusu kim?

Fotomaç'ın haberine göre; son zamanlarda görülmemiş bir hareketliliğin yaşandığı transfer döneminde takımlar kadro mühendisliği kapsamında birçok yıldız isme imza attırdı.

2/ 27
Süper Lig'in en pahalı futbolcusu kim?

Özellikle şampiyonluk amacında olan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir transfer dönemini oldukça verimli geçirdi.

3/ 27
Süper Lig'in en pahalı futbolcusu kim?

Slimani, Soldado ve Frey ile yollarını ayıran Fenerbahçe santrfor mevkisini Vedat Muriç, Mevlüt Erdinç ve Allahyar Sayyadnamesh ile güçlendirdi.

4/ 27
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM