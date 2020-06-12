SON DAKİKA
BAKAN VARANK: ''KORONAVİRÜSE KARŞI YERLİ BİR İLAÇ ÜRETTİK!''
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 12 Haziran 2020 09:08

Süper Lig'in golcü stoperi Fenerbahçe'ye! Takasla geliyor

Dünyada hayatı etkisi altına alan ve liglerin ertelenmesine neden olan corona virüsü salgınının ardından 12 Haziran'da oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçıyla birlikte sezona kaldığı yerden devam edecek Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Süper Lig'in golcü stoperi Fenerbahçe'ye! Takasla geliyor

İkinci yarıdaki kötü gidişat nedeniyle istifa eden Ersun Yanal'ın ardından 3 aydır teknik direktörü bulunmayan ve adı Nenad Bjelica, Erol Bulut, Abdullah Avcı, Okan Buruk gibi isimlerle anılan sarı-lacivertliler, maçlar başlamadan hoca krizini geçici olarak çözdü.

1/ 21
Süper Lig'in golcü stoperi Fenerbahçe'ye! Takasla geliyor

Yönetim, Genç Milli Takımlar antrenörlüğü ve teknik sorumluluğu, Milli takım Ege ve Akdeniz bölge sorumluluğu gibi görevlerde bulunan Tahir Karapınar'ı takımın başına getirdi.

2/ 21
Süper Lig'in golcü stoperi Fenerbahçe'ye! Takasla geliyor

Sezonun kalan bölümünde takımın başında sahaya çıkacak olan Karapınar, yeni sezonda da altyapı koordinatörü olarak sarı-lacivertli kulübün bünyesinde görev alacak.

3/ 21
Süper Lig'in golcü stoperi Fenerbahçe'ye! Takasla geliyor

Geçtiğimiz haftalarda eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu da teknik ekibe dahil eden ve Tahir Karapınar'ın gelmesiyle antrenör Serdar Dayat ile yollarını ayıran Fenerbahçe, transferde de somut adımlar atmaya başladı.

4/ 21
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM