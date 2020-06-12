Süper Lig'in golcü stoperi Fenerbahçe'ye! Takasla geliyor
Dünyada hayatı etkisi altına alan ve liglerin ertelenmesine neden olan corona virüsü salgınının ardından 12 Haziran'da oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçıyla birlikte sezona kaldığı yerden devam edecek Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
İkinci yarıdaki kötü gidişat nedeniyle istifa eden Ersun Yanal'ın ardından 3 aydır teknik direktörü bulunmayan ve adı Nenad Bjelica, Erol Bulut, Abdullah Avcı, Okan Buruk gibi isimlerle anılan sarı-lacivertliler, maçlar başlamadan hoca krizini geçici olarak çözdü.
Yönetim, Genç Milli Takımlar antrenörlüğü ve teknik sorumluluğu, Milli takım Ege ve Akdeniz bölge sorumluluğu gibi görevlerde bulunan Tahir Karapınar'ı takımın başına getirdi.
Sezonun kalan bölümünde takımın başında sahaya çıkacak olan Karapınar, yeni sezonda da altyapı koordinatörü olarak sarı-lacivertli kulübün bünyesinde görev alacak.