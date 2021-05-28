Sürpriz transfer: Lucas Biglia Fenerbahçe'de

Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için gaza basan Fenerbahçe, sürpriz bir transfer girişimde bulundu. Sarı-lacivertlilerin, Trabzonspor'un da ilgilendiği Fatih Karagümrük'ün 35 yaşındaki Arjantinli orta sahası Lucas Biglia'yı maaş bütçesinde tasarruf etmek için kadrosuna katmak istediği öğrenildi.