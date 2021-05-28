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Sürpriz transfer: Lucas Biglia Fenerbahçe'de

Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için gaza basan Fenerbahçe, Lucas Biglia transferini bitirdi.

Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için gaza basan Fenerbahçe, sürpriz bir transfer girişimde bulundu. Sarı-lacivertlilerin, Trabzonspor'un da ilgilendiği Fatih Karagümrük'ün 35 yaşındaki Arjantinli orta sahası Lucas Biglia'yı maaş bütçesinde tasarruf etmek için kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

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Fenerbahçe'nin Karagümrük'ün 35 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Biglia'ya talip olması büyük sürpriz olarak karşılanmıştı.

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Sarı-lacivertlilerin bu hamlesinin altında çok farklı bir nedenin yattığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler ekonomik nedenlerle Lucas Biglia'ya talip oldu.

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Fenerbahçe'nin Biglia'nın bölgesinde kullandığı oyuncular Sosa ve Gustavo'nun toplam yıllık maaşı 6 milyon Euro civarında.

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