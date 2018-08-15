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  3. 15 Ağustos 2018 13:18

Taktıkları saat dudak uçuklattı !

İngiliz The Sun gazetesi, Premier Lig'in ünlü teknik direktörlerinin taktığı saatlerin fiyatını çıkardı. Haberde, 12 teknik direktörün taktığı saatler incelendi.

Taktıkları saat dudak uçuklattı !

Teknik direktörler arasında en pahalı saat kullanan ismin, Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın olduğu ifade edildi. Guardiola'nın saatinin değeri tam 150 bin Pound yani yaklaşık 1.2 milyon TL.

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Taktıkları saat dudak uçuklattı !

Manchester United teknik direktörü Jose Morinho 15 bin 909 Pound değerinde saat kullanırken, Tottenham teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun 7 bin 352 Pound'luk bir saat kullandığı ifade edildi.

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Taktıkları saat dudak uçuklattı !

Teknik Direktörler arasında en ucuz saatin saatin 100 Pound değerinde olduğu ve bu saatin Huddersfield takımının teknik direktörü David Wagner'e ait olduğu belirtildi.

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Taktıkları saat dudak uçuklattı !

Chelsea Teknik Direktörü Sarri'nin siyah kauçuk kayışlı paslanmaz çelik saatinin fiyatı 6 bin Pound.

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