Taktıkları saat dudak uçuklattı !
İngiliz The Sun gazetesi, Premier Lig'in ünlü teknik direktörlerinin taktığı saatlerin fiyatını çıkardı. Haberde, 12 teknik direktörün taktığı saatler incelendi.
Teknik direktörler arasında en pahalı saat kullanan ismin, Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın olduğu ifade edildi. Guardiola'nın saatinin değeri tam 150 bin Pound yani yaklaşık 1.2 milyon TL.
Manchester United teknik direktörü Jose Morinho 15 bin 909 Pound değerinde saat kullanırken, Tottenham teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun 7 bin 352 Pound'luk bir saat kullandığı ifade edildi.
Teknik Direktörler arasında en ucuz saatin saatin 100 Pound değerinde olduğu ve bu saatin Huddersfield takımının teknik direktörü David Wagner'e ait olduğu belirtildi.