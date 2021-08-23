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Taraftar sahaya indi, ortalık savaş alanına döndü

Fransa’da futbol adına skandal bir gece yaşandı. Nice- Marsilya maçında sahaya inen taraftarlar Marsilyalı futbolculara saldırdı.

Fransa Ligue 1’de oynanan Nice-Marsilya maçında Marsilyalı futbolcu Dimitri Payet’in tribünden gelen yabancı maddeleri taraftarlara geri atması sonrası ortalık savaş alanına döndü.

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Nice taraftarları sahaya inip futbolculara fiziksel saldırıda bulunurken iki takım futbolcuları hemen soyunma odasına girdi.

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Marsilya futbolcusu Dimitri Payet tribünden atılan yabancı maddeleri yeniden taraftarlara doğru atınca ortalık karıştı.

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Nice taraftarları sahaya inerek Marsilyalı futbolculara saldırdı.

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