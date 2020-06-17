Taraftar sokakta şampiyonluk provası yaptı...
Trabzonspor’un, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek finale yükselmesi kentte sevinç gösterileri ile kutlandı.
Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile sokaklara dökülen Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek finale yükselmesini kutladı.
15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda toplanan bir grup taraftar, meşaleler yakarak bordo-mavili ekip lehine tezahüratlarda bulundu.