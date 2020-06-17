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  3. 17 Haziran 2020 09:36

Taraftar sokakta şampiyonluk provası yaptı...

Trabzonspor’un, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek finale yükselmesi kentte sevinç gösterileri ile kutlandı.

Taraftar sokakta şampiyonluk provası yaptı...

Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile sokaklara dökülen Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek finale yükselmesini kutladı. 

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Taraftar sokakta şampiyonluk provası yaptı...

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda toplanan bir grup taraftar, meşaleler yakarak bordo-mavili ekip lehine tezahüratlarda bulundu. 

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Taraftar sokakta şampiyonluk provası yaptı...

Taraftarlar kentin değişik cadde ve sokaklarında kutlamalarını sürdürdü. 

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Taraftar sokakta şampiyonluk provası yaptı...

Bazı taraftarlar da araçları ile korna çalarak şehirde tur attı.

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